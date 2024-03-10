Умерла 17-летняя девушка, пострадавшая в массовом ДТП в Рязанской области

Авария произошла в пятницу, 7 марта, в районе села Красное.

Умерла 17-летняя девушка, пострадавшая в массовом ДТП в Пронском районе. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария произошла в пятницу, 7 марта, около села Красное. По предварительной информации, Lada Kalina выехала на «встречку» и спровоцировала ДТП с участием пяти автомобилей.

На месте погиб 50-летний водитель Kalina. Его дочь, 17-летняя студентка рязанского колледжа, была госпитализирована в БСМП. 9 марта она умерла в реанимации. До совершеннолетия она не дожила чуть больше месяца.