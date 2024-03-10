Жители Турлатова рассказали о вони в деревне

Жители сообщали о проблеме в соответствующие органы, но все обращения оказались безрезультатны.

Жители рассказали о вони в деревне Турлатово Рязанской области. Пост об этом опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Нас безбожно травят промышленными выбросами. Концентрация вони высочайшая!!! Наши дома пропитаны этой вонью, от нее нет спасения. Неужели никого не интересует здоровье подрастающего поколения!!! У нас проживают много детей, которые систематически дышат этой гадостью! Мы имеем полное право на сохранение здоровья, право дышать чистым воздухом!», — написали в публикации.

По словам автора поста, жители сообщали о проблеме в соответствующие органы, но все обращения оказались безрезультатны.

«А машину высылают, если вообще высылают, через несколько часов, когда запаха или уже нет, или незначительный. От нас отмахиваются, приходят формальные отписки. Ситуация с каждым годом ухудшается, сильнейшие выбросы, не описать словами!!! Принимайте меры, заводы должны соблюдать санитарные нормы и правила, включать фильтры, своевременно их менять», — заключили в посте.

Напомним, рязанцы уже жаловались на вонь в нескольких районах города.