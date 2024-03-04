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Рязанцы пожаловались на вонь в городе
В публикации речь идет о неприятном запахе в микрорайоне Шлаковый.

Рязанцы пожаловались на вонь в городе. Информация появилась в сообществе «Подслушано в Рязани».

«Открыл окно. Хотелось бы думать о городе хорошо, но… Очень сильно воняет. Шлачка. И постоянно сообщения, что воняют Роща, Дашки, Приокский, Канищево… Может хватит травить людей? Как выходные, так выпускают», — отметил в публикации пользователь.

Также он уточнил, что писал в различные инстанции. «Ответ один — что сделать ничего не могут, потому что перешагнуть через 300 какую-то статью не в праве. А она гласит о том, что они обязаны уведомить о приезде с замером… Вот таким образом мы и будем дышать смрадом заводов… Потому что никто никому ничего юридически не докажет», — указано в посте.