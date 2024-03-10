Опубликован прогноз погоды на 11 марта в Рязанской области

Будет переменная облачность.

Опубликован прогноз погоды на понедельник, 11 марта, в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Гололедица. Температура воздуха по области ночью -18, -13 градусов, днем -3, 2 градуса.

Ветер западный, 3-8 м/с.

Ранее жителей Рязанской области предупредили о резком похолодании. Позже синоптик рассказал, что в Рязанской области ночью зафиксировали аномальные холода.