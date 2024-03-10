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В Рязанской области ночью зафиксировали аномальные холода
Синоптик заявил, что ночью в воскресенье, 10 марта, в Шилове температура воздуха составила -20,1 градуса.

Ночью в воскресенье, 10 марта, в Шилове температура воздуха составила -20,1 градуса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

«Русская равнина оказалась в „мешке“ арктического воздуха, ориентированном с республики Коми, где морозы местами окрепли до аномальных -36,5 (Ижма), через Волго-Вятский регион (Лальск, -28,3), Вологодчину (Вохма, -23,5), Верхневолжье (Шарья, Костромская область, -26,3), Центральную Россию (Шилово, Рязанская область, -20,1)», — написал Тишковец.

Кроме того, по его словам, в Коломне было -12,9 градуса, в Талдоме -13,3 градуса, в Егорьевске -13,7 градуса, в Зарайске -14,4 градуса, в Луховицах -14,5 градуса, в Электростали -14,8 градуса, в Сергиеве-Посаде -16,6 градуса. Самый сильный мороз зафиксировали в Черустях — -20,7 градуса.

Синоптик уточнил, что в ближайшие сутки аномальные холода сместятся в Среднее Поволжье и Предуралье.

Ранее жителей Рязанской области предупредили о резком похолодании.