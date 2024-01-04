В Рязани Московское шоссе расширят на две полосы под железнодорожным путепроводом

В Рязани Московское шоссе расширят на две полосы под железнодорожным путепроводом. Об этом вице-губернатор Артем Бранов заявил в интервью РЗН. инфо для проекта «Итоги 2023 года».

По его словам, путепровод существенно усложняет движение на Московском шоссе.

«Мы сейчас получили технические условия — возможно выровнять скосы под мостом и сделать по третьей полосе на дороге. Думаю, что мера серьезно разгрузит сложный узел. Надеюсь, в следующем году сделаем проект и дальше преступим к реконструкции», — отметил Бранов.

Ранее о расширении дороги под путепроводом заявлял губернатор Павел Малков.