Жители Киева вышли на митинг с требованием вернуть Залужного

Собрались несколько десятков человек.

Киевляне вышли на акцию протеста с требованием вернуть бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Видео выложено в Telegram-канале «Говорить Великий Львів».

«В Киеве на Майдане проходит акция протеста «Верните Залужного», — уточняется в публикации.

Судя по кадрам, в митинге принимают участие несколько десятков человек.

О новом главкоме ВСУ Александре Сырском стало известно 9 февраля. Российские журналисты со ссылкой на жителей Киева написали, что после того, как новый главком заступил в должность, в городе появилось больше блокпостов.