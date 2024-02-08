Новым главкомом ВСУ стал уроженец Владимирской области
Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины стал уроженец Владимирской области Александр Сырский. О назначении заявил Владимир Зеленский.
«Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины», — объявил президент Украины.
Сырский родился в деревне Новинки Владимирской области. Он — выпускник Московского высшего военного командного училища. До 2024 года генерал-полковник являлся командующим Сухопутных войск Украины.
Ранее главкомом ВСУ был Валерий Залужный.