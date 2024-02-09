Киевляне заметили изменения после назначения Сырского главкомом ВСУ

В Киеве появилось больше блокпостов.

Киевляне уже заметили изменения после назначения нового главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на местного жителя.

По информации журналистов, в Киеве появилось больше блокпостов. Их сотрудники досматривают людей, проверяют телефоны и якобы могут избить за переписки на русском языке.

СМИ пишет, что досмотр проходит под видом тренировок против диверсантов. Однако, по их словам, на пунктах пропуска часто стоят сотрудники военкоматов, чтобы сразу забрать человека.

Житель Киева якобы рассказал, что горожане не думают ничего хорошего про Сырского. Они якобы считают, что назначение связано с планами провести новую мобилизацию.