В Рязани объявили тендер на проект ремонта крыши музея путешественников

За 3,6 миллиона рублей.

В Рязани разработают проект для капитального ремонта крыши музея путешественников за 3,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Срок выполнения работ — 120 дней с даты заключения договора.

Рязанский музей путешественников находится на улице Ленина и является объектом культурного наследия регионального значения. В документации тендера указано, что в работы включено проведение историко-культурной экспертизы. Также заказчик просит провести комплексное научное исследование здания и разработать проект реставрации.

Напомним, в 2019 году для рязанского музея путешественников правительство планировало построить новое здание.