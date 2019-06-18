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12:17, 18 июня 2019 193
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Для рязанского музея путешественников планируют построить новое здание

Для рязанского музея путешественников планируют построить новое здание

Для рязанского музея путешественников планируют построить новое здание. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Этот вопрос Николай Любимов обсудил с путешественником, полярным исследователем, Героем РФ Михаилом Малаховым и руководством рязанского музея путешественников.

Губернатор отметил, что большое уважение вызывает работа по сохранению памяти о выдающихся земляках, популяризации их наследия.

«Рязанский музей путешественников — это интересный, необычный и очень популярный объект, который стал украшением нашего края. Хорошо, что в регионе есть такие люди, как Михаил Георгиевич и его соратники, — настоящие энтузиасты, которые стремятся делать полезные и важные дела», — подчеркнул глава региона.

Руководители подчеркнули, что в настоящий момент музей испытывает острую нехватку помещений для хранения фондовых коллекций. Участники встречи обсудили возможности строительства нового здания музея, который мог бы привлечь туристов не только из Рязани, но и из других регионов.

Вопрос направят на проработку.

Фото 2gis


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