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Для рязанского музея путешественников планируют построить новое здание. Об этом сообщил
Этот вопрос Николай Любимов обсудил с путешественником, полярным исследователем, Героем РФ Михаилом Малаховым и руководством рязанского музея путешественников.
Губернатор отметил, что большое уважение вызывает работа по сохранению памяти о выдающихся земляках, популяризации их наследия.
«Рязанский музей путешественников — это интересный, необычный и очень популярный объект, который стал украшением нашего края. Хорошо, что в регионе есть такие люди, как Михаил Георгиевич и его соратники, — настоящие энтузиасты, которые стремятся делать полезные и важные дела», — подчеркнул глава региона.
Руководители подчеркнули, что в настоящий момент музей испытывает острую нехватку помещений для хранения фондовых коллекций. Участники встречи обсудили возможности строительства нового здания музея, который мог бы привлечь туристов не только из Рязани, но и из других регионов.
Вопрос направят на проработку.
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