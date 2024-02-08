РИА Новости: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля

Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в губернаторском корпусе.

Изданию сообщили, что командировка главы одного из восточных регионов запланирована на 27 февраля. Еще один источник агентства сообщил, что «послание стоит в графике на 28 февраля». Он подчеркнул, что эта дата пока еще под вопросом.

Ранее сообщалось, что Путин обратится к Федеральному собранию в период с 23 февраля по 8 марта.