Стало известно, когда Путин обратится к Федеральному собранию

Предварительную дату назвал «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства.

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию в период с 23 февраля по 8 марта. Об этом сообщил « Коммерсант » со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Преимущественно собеседники называли в качестве возможной даты конец февраля, однако она может немного сдвинуться. Отмечается, что послание, по сути, сыграет роль предвыборной программы кандидата в президенты.

По мнению источников, среди тем, которые Путин затронет в своем выступлении — цели России в спецоперации, суверенитет страны («технологический, научный, военный»), ее социальное-экономическое будущее и семейные ценности. Собеседники напомнили, что над текстом послания президент лично работает до самого последнего момента.