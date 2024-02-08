ЦИК утвердил четыре кандидата в президенты РФ

Об этом сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.

Центральная избирательная комиссия утвердила кандидатов на выборы президента РФ. Об этом сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.

В бюллетене будут значится четыре кандидата:

Владимир Путин (самовыдвижение); Николай Харитонов (КПРФ); Леонид Слуцкий (ЛДПР); Владислав Даванков («Новые люди»).

Еще одним кандидатом в президенты должен был стать Борис Надеждин, однако в ЦИК сообщили, что в подписях за Надеждина отмечены умершие люди — комиссия признала недействительными более девяти тысяч подписей.