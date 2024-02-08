ЦИК утвердил четыре кандидата в президенты РФ
Об этом сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Центральная избирательная комиссия утвердила кандидатов на выборы президента РФ. Об этом сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
В бюллетене будут значится четыре кандидата:
- Владимир Путин (самовыдвижение);
- Николай Харитонов (КПРФ);
- Леонид Слуцкий (ЛДПР);
- Владислав Даванков («Новые люди»).
Еще одним кандидатом в президенты должен был стать Борис Надеждин, однако в ЦИК сообщили, что в подписях за Надеждина отмечены умершие люди — комиссия признала недействительными более девяти тысяч подписей.