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ЦИК: в подписях за Надеждина отмечены умершие люди
Об этом рассказал зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что в подписных листах Бориса Надеждина («Гражданская инициатива») и Сергея Малинковича («Коммунисты России») для выдвижения в кандидаты на президентские выборы, ЦИК обнаружил ошибки, «вызывающие удивление». Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Булаев также сообщил, что комиссия ждет Надеждина и Матинковича 5 февраля для того, чтобы вручить им результаты проверочных процедур и протоколы о выявленных нарушениях.

Зампред ЦИКа отметил, что, как правило, комиссия не учитывает «неточности в написании» выявленные в некоторых подписных листах.

«Но когда мы видим десятки людей, которых на этом свете уже нет, а они поставили подпись, возникает вопрос чистоплотности, этических норм, которые используются в том числе и сборщиком подписей. В какой-то степени кандидат к этому причастен», — прокомментировал Булаев.

Отмечается, что решение о допуске кандидатов комиссия огласит 7 февраля.