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В Рязани на новое кладбище выделили еще 37,7 миллионов рублей
Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

В Рязани на новое кладбище «Преображенское» выделили еще 37,7 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление капитального строительства Рязани выделило 37 млн 741 тысячу 595 рублей. Подрядчик должен построить и отделать административно-хозяйственное здание, провести электричество, водопровод, канализацию, отопление, вентиляцию, сделать уличное освещение, установить видеонаблюдение, пожарные сигнализации, емкости для воды, бункеры для мусора, скамьи и урны, провести wifi и озеленить территорию.

Согласно документам, общая площадь кладбища — 9,65 гектар, из которых 5,95 гектар выделено для работ второй очереди. Общее количество могил составляет 8126. Участок предоставлен рязанской мэрией в постоянное пользование МБУ «ССВПД «Ритуал» для целей не связанных со строительством.

Работы планируется выполнить до 31 октября 2024 года.

Напомним, в июле 2021 года на первую очередь строительства кладбища выделяли 11 миллионов рублей.