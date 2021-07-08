В Рязани появится новое кладбище за 11 млн рублей

Начальная цена первого этапа строительства кладбища «Преображенское» — 11 млн рублей. На эти средства оборудуют площадь 3,7 гектара для захоронений.

В Рязани в районе Южного промузла рядом с «Богородским» появится новое кладбище. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена первого этапа строительства кладбища «Преображенское» — 11 млн рублей. На эти средства оборудуют площадь 3,7 гектара для захоронений.

Проект предусматривает 2 624 места для захоронения общего типа, 200 мест для воинских захоронений, 249 мест для захоронений почетных граждан России.

На первом этапе строительства планируется обустроить входную зону со стоянкой и туалетами, несколько площадок для отдыха, две площадки для сбора мусора и площадку для емкости с водой.