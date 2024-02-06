Госавтоинспекция не нашла нарушений в массовой стоянке такси на улице Крупской

Горожане жаловались на стоянку автомобилей на улице Крупской.

Госавтоинспекция прокомментировала РЗН. Инфо жалобы рязанцев на массовую стоянку такси на улице Крупской.

«Нарушений из-за стоянки такси в области безопасности дорожного движения нет», — подчеркнули в ведомстве.

Также в рязанской госавтоинспекции отметили, что на этой парковке нет запрещающих знаков или шлагбаумов. Исходя из этого, в ведомстве порекомендовали обратиться к собственнику парковки для решения этого вопроса.

Напомним, рязанцы рассказали о массовой парковке такси на улице Крупской. Жители ближайших домов были недовольны, что их парковочные места занимают машины такси. В августе 2023 года рязанцы также рассказывали об этой проблеме. Они отмечали, что таксисты мешают проезду местных жителей и хамят.