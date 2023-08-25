В Рязани на Тракторном проезде появилась импровизированная стоянка такси
Рязанцы сообщили об этом в комментариях Telegram-канала Павла Малкова в четверг, 24 августа.
Также появился пост с фотографиями массовой стоянки в Telegram-канале «Рязань».
"Помимо того, что они занимают парковочные места, предназначенные для жителей дома, водители этих такси производят ремонт своих автомобилей!", — отмечает комментатор.
Администрация в ответе на комментарий посоветовала пользователю обратиться в ГИБДД, прикрепив ссылку на страницу в VK.