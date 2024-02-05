В сети появились фотографии с места наезда на школьника под Рязанью

Авария произошла вечером в воскресенье, 4 февраля, в селе Мурмино.

В сети появились фотографии с места наезда на школьника под Рязанью. Снимки опубликовало издательство «Пресса».

Авария произошла в воскресенье, 4 февраля, около 19:10, на 23 километре дороги «Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» в селе Мурмино.

По предварительной информации, Renault сбил 13-летнего жителя Рязанского района. Машиной управлял 38-летний водитель. Отмечается, что мальчик пересекал дорогу в неположенном месте. По ДТП его госпитализировали в ОДКБ имени Дмитриевой.