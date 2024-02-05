В Рязанском районе сбили 13-летнего школьника

Ребенка госпитализировали.

Под Рязанью сбили 13-летнего школьника, мальчик госпитализирован. Об этом сообщает « МК в Рязани ».

ДТП произошло примерно в 19:10 в воскресенье, 4 февраля, на 23 километре автодороги Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш.

По предварительным данным, 38-летний водитель на «Renault» наехал на 13-летнего ребенка, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

Мальчика с травмами доставили в Рязанскую детскую областную клиническую больницу.