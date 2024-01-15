Участником нового сезона шоу «Голос» стал студент рязанского вуза

В эфире Первого канала скоро появится 12-ый выпуск шоу «Голос». В нем принял участие житель Рязани, сообщает « Teleprogramma ».

Одним из участников шоу стал студент Рязанского медицинского университета Акрут Мажд. Родился он в Тунисе в семье учителей.

Отмечается, что Акрут Мажд три раза выигрывал конкурс «Российская студенческая весна».

Помимо вокала у Мажда есть и другие навыки — 13 лет он отдал тхэквондо и получил черный пояс третьего дана (уровня).