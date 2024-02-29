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Родственники погибшего студента РГУ обратились к Александру Бастрыкину с жалобой на бездействие следствия
Родственники Ивана Брысина рассказали, что в вечер перед гибелью Иван все-таки поехал домой на такси.

Родственники погибшего студента РГУ обратились к Александру Бастрыкину с жалобой на бездействие следствия. Об этом сообщает издание «Рязанские новости».

По данным издания, родственники Ивана Брысина рассказали, что в вечер перед гибелью Иван все-таки поехал домой на такси, но следователи игнорируют этот факт.

«Самостоятельно изучив телефон Ивана, мы обнаружили, что в тот вечер он вызывал такси к дому Евгения Морозова в 22 часа 59 минут. Поездка была осуществлена, так как за заказ такси была списана сумма со счета Ивана. В информации про заказ такси и в чеке была информация про водителя такси. Мы передали телефон следователю, на наши вопросы о продвижении следствия он не дал никаких точных ответов, и сообщил, что новой информации нет. Он сообщил, что у него много дел и он не запрашивал информацию по поводу водителя такси. Наша семья пришла к выводу о том, что следователь проявляет бездействие, демонстрирует халатность в расследовании дела», — написали в обращении.

Родственники написали обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Напомним, тело студента РГУ Ивана Брысина нашли в реке Лыбедь.