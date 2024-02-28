В Рязани на благоустройство Лесопарка выделили 12,6 миллиона рублей

Работы выполнят по 16 августа 2024 года.

В Рязани на благоустройство Лесопарка выделили 12,6 миллиона рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

В документах указано, что подрядчик должен установить на детской площадке батут, полосу препятствий на бревнах, три рамы и три подвесы для качелей, качалку на двух пружинах на бревне, пять лавочек, два гамака, пять круглых урн, сеть для лазания на бревнах, бесшовное резиновое покрытие, 72 металлические панели со столбами, калитку.

Согласно документации, в лесопарке появится площадка для выгула собак. На ней установят барьеры для дрессировки собак любых пород, трамплин, горку. Кроме того, сделают навес со скамейками, две лавочки, семь урн и стенд.

Как указано в документах, весь строительный материал, оборудование и изделия должны быть новыми.

Заказчик — управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства рязанской мэрии. Начальная цена контракта составляет 12 миллионов 659 тысяч 712 рублей.

Работы выполнят по 16 августа 2024 года.

Напомним, в рязанском Лесопарке появится более ста парковочных мест.