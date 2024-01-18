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В рязанском Лесопарке появится более ста парковочных мест
Отмечается, что уже разработана проектная документация по ремонту дороги проезда Речников с устройством в районе пристани дополнительно порядка ста парковочных мест.

В рязанском Лесопарке появится более ста парковочных мест. Об этом в четверг, 18 января, на комитете по ЖКХ сообщил исполняющий обязанности начальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов.

Депутат Александр Сидоров в рамках комитета попросил разделить парковочные места около Лесопарка, а также организовать дополнительные места. Наумов отметил, что уже разработана проектная документация по ремонту дороги проезда Речников с устройством в районе пристани дополнительно порядка ста парковочных мест.

«Планируем заявляться на отбор для выделения средств. На данный момент уже готовим заявку», — отметил Наумов.