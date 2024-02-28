Эрдоган: Анкара готова снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной
«Необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон в переговорах», — считает турецкий лидер.
Эрдоган заявил, что Анкара готова снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости.
«Необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон в переговорах», — считает турецкий лидер.
Ранее он заявлял, что Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского.