Эрдоган: Анкара готова снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной

«Необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон в переговорах», — считает турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что Анкара готова снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

«Необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон в переговорах», — считает турецкий лидер.

Ранее он заявлял, что Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского.