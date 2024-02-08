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«РИА Новости»: Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского
Отмечается, что Реджеп Эрдоган не будет навязывать сторонам свои идеи по урегулированию конфликта.

Турецкая сторона в ходе грядущего визита президента России Владимира Путина в очередной раз заявит о готовности провести его встречу с Владимиром Зеленским. По словам дипломатического источника в Анкаре, акцент на этом сделает лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

«Как вы знаете, господин президент [Реджеп Тайип Эрдоган] выступает с тезисом о том, что в мирном процессе не будет проигравших сторон. В ходе визита будет сделан акцент на готовности Анкары организовать встречу лидеров для обеспечения прекращения огня и человеческих потерь», — рассказал собеседник информагентства.

Отмечается, что Турция не навязывает сторонам свои идеи по урегулированию конфликта.