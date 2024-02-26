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Жители сел в Скопинском районе рассказали, что уже четверо суток «отрезаны от цивилизации»
Рязанцы отметили, что написали жалобы в прокуратуру, Следственный комитет и президенту.

Жители сел в Скопинском районе рассказали, что уже четверо суток «отрезаны от цивилизации». Пост об этом появился в группе «Рязань. Происшествия».

По словам автора поста, дорога «Скопин — Павелец — Горлово — Делехово», четверо суток «отрезана от цивилизации».

«В магазине заканчиваются продукты, к нам не может проехать скорая и пожарная помощь, мы неоднократно звонили в „112“. Нам говорят, что все под контролем», — написал автор.

Рязанцы отметили, что жалобу написали Павлу Малкову.

«Ответ поступил шокирующим: „мы не можем справиться со стихией ветра, просим всех оставаться дома и никуда не выезжать, во избежание остаться в поле в снежном заносе, просим войти в положение и понять“. По прогнозу погоды, ветер стихнет только в пятницу. В районном ДРСУ ответили, что техника сломалась, а Рязань технику не дает», — подчеркнули жители.

Автор поста также рассказал, что на трассе застряла семья с двумя маленькими детьми.

«Сидят с четырех утра, у них закончился бензин, нет еды и воды. МЧС сказали, что проехать к ним нет возможности, пешком там вообще не вариант, все белое, уйдут с места и заблудятся. Сейчас местные, у кого снегоходы пытаются до них добраться, чтобы хотя бы детей оттуда забрать, но и снегоход очень тяжело пробирается», — отметил автор.

Рязанцы отметили, что написали жалобы в прокуратуру, Следственный комитет и президенту.

Ранее на аналогичную ситуацию жаловались жители Ухоловского района.