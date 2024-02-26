В Рязани собственник поменял вывеску «Цветы опт» на улице Ленина

По информации инспекции по охране объектов культурного наследия, на доме висит согласованная вывеска.

В Рязани на доме № 27 на улице Ленина собственник демонтировал вывеску «Цветы опт» после подачи в суд инспекцией по охране объектов культурного наследия. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

В инспекции сообщили, что в процессе судебных разбирательств собственник добровольно демонтировал незаконную вывеску «Цветы опт».

«В настоящее время на здании № 27 по улице Ленина размещена вывеска, соответствующая всем требованиям законодательства и согласованная с инспекцией», — отметили в ведомстве.

Напомним, в апреле 2022 года на вывеску на доме адвоката Чистова, построенного в начале 20 века, обратили внимание в соцсетях. Позже инспекция ОКН обратила на это внимание и потребовала убрать вывеску. После невыполнения требования инспекция подала в суд на собственника вывески.