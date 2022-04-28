Инспекция ОКН потребовала убрать вывеску «Цветы опт» с памятника культуры в центре Рязани

Ранее на вывеску на доме адвоката Чистова, построенного в начале XX века, обратили внимание в соцсетях.

Инспекция ОКН потребовала убрать вывеску «Цветы опт» с дома адвоката Чистова на улице Ленина, № 27 в Рязани. Об этом сообщил руководитель региональной инспекции Михаил Дорофеев.

«Эта вывеска — это еще одно пятно на фасаде объекта культурного наследия. Недавно произошла смена собственника, и он решил, что он может делать, что хочет. Мы отреагировали на информацию в соцсетях. Собственникам выдали предостережение. Спустя некоторое время убедились, что она остается на месте. Сейчас выдали еще два предостережения, далее последует обращение в суд, поскольку предписания выдавать сейчас невозможно», — отметил Дорофеев.