Дорогу в Ухоловском районе завалило снегом

В Ухоловском районе дорогу завалило снегом. Видео в субботу, 24 февраля, прислала РЗН. инфо подписчица.

В Ухоловском районе дорогу завалило снегом. Видео в субботу, 24 февраля, прислала РЗН. инфо подписчица.

На кадрах запечатлено состояние дороги в село Волынщино.

«Вот так прекрасно мы решили съездить в деревню, в Ухоловский район. Здесь в принципе дорогу забыли как чистить», — прокомментировала автор видео.

Также ранее очевидцы сообщили, что на трассе Ухолово — Ряжск из-за нечищеной образовался затор.