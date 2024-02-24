Дорогу в Ухоловском районе завалило снегом
В Ухоловском районе дорогу завалило снегом. Видео в субботу, 24 февраля, прислала РЗН. инфо подписчица.
В Ухоловском районе дорогу завалило снегом. Видео в субботу, 24 февраля, прислала РЗН. инфо подписчица.
На кадрах запечатлено состояние дороги в село Волынщино.
«Вот так прекрасно мы решили съездить в деревню, в Ухоловский район. Здесь в принципе дорогу забыли как чистить», — прокомментировала автор видео.
Также ранее очевидцы сообщили, что на трассе Ухолово — Ряжск из-за нечищеной образовался затор.