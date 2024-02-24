СМИ: Украина вывела войска из Ласточкино

По словам украинских военных, под угрозой оказались их фланги и маршруты снабжения, поэтому они решили отойти.

ВСУ вывели войска из поселка Ласточкино, расположенного западнее Авдеевки. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам украинских военных, под угрозой оказались их фланги и маршруты снабжения, поэтому они решили отойти.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, 17 февраля министр обороны Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки.