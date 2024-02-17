На Украине объявили об отходе войск из Авдеевки

Главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне, «исходя из оперативной обстановки». Об этом сообщает РИА Новости.

Главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне, «исходя из оперативной обстановки». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным украинского агентства УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ «Таврия» Александра Тарнавского, войска уже покинули город. Ранее Тарнавский сообщал, что несколько военных при отступлении попали в плен.

Авдеевка — северный пригород Донецка, был укрепрайоном ВСУ.

Напомним, ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ, город может перейти под контроль российских войск.