Два предприятия Рязанской области попали под санкции США
Рязанская научно-производственная компания «Макрооптика» и Сасовский литейный завод попали под новые санкции США. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
Рязанская научно-производственная компания «Макрооптика» и Сасовский литейный завод попали под новые санкции США. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
По информации США, оба предприятия осуществляли деятельность в секторе экономики Российской Федерации, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы России.
Напомним, накануне губернатора Рязанской области Павла Малкова внесли в санкционный список ЕС.