Евросоюз ввел санкции против губернатора Павла Малкова

Евросоюз ввел санкции против губернатора Рязанской области Павла Малкова. Кроме него, в 13-й пакет включены губернаторы ХМАО, Пензенской, Тульской, и Белгородской областей.

Евросоюз ввел санкции против губернатора Рязанской области Павла Малкова. Кроме него, в 13-й пакет включены губернаторы ХМАО, Пензенской, Тульской, и Белгородской областей. Об этом сообщается в «Официальном журнале ЕС».

Также персональные санкции ЕС ввели против гендиректора рязанского завода «Красное знамя» Алексея Рощина, гендиректора АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус» Евгения Байкина, гендиректора АО «РТПП «Гранит» Геннадия Светлова.

Напомним, что 13-й пакет включает 194 физических и юридических лица. ЕС утвердил его в пятницу, 23 февраля.