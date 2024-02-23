Евросоюз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций

Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций против России. Он вступит в силу после публикации в официальном журнале союза, сообщает РИА Новости.

Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций против России. Он вступит в силу после публикации в официальном журнале союза, сообщает РИА Новости.

Как следует из опубликованного 23 февраля заявления Совета ЕС, новый пакет включает 194 физических и юридических лица. Общее число подсанкционных лиц превысило 2000.

Отмечается, что под санкции попали 27 организаций за поддержку военно-промышленного комплекса РФ.

«На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности», — говорится в заявлении.

Сообщается, что некоторые из подсанкционных предприятий находятся в третьих странах.