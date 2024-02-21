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Великобритания ввела санкции против руководства колонии, где умер Навальный *
Это первая страна, которая ввела санкции ввиду смерти политика.

Британские власти объявили о санкциях в отношении шести человек, занимающих руководящие должности в исправительной колонии, где скончался политик Алексей Навальный *. Об этом сообщил «Интерфакс».

Шести сотрудникам ИК (начальнику колонии Вадиму Калинину и его заместителям Сергею Коржову, Василию Выдрину, Владимиру Пилипчику, Александру Голякову и Александру Образцову) запретят въезд в Великобританию и заморозят их активы.

Напомним, что Навальный * скончался 16 января в УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

* Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов. Им учрежден ФБК, который включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистским, а также внесен в перечень нежелательных организаций. Фонд запрещен в России.