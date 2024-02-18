Путин назвал ситуацию на Украине вопросом жизни и смерти для России
Об этом президент заявил журналисту Павлу Зарубину, комментируя «историческую часть» своего интервью Такеру Карлсону.
Владимир Путин назвал ситуацию на Украине вопросом жизни и смерти для России. Об этом президент заявил журналисту Павлу Зарубину, комментируя «историческую часть» своего интервью Такеру Карлсону.
«Для них это улучшение своего тактического положения. А для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет — не мне судить», — сказал президент России.
Напомним, интервью Путина Такеру Карлсону опубликовали на сайте Кремля.