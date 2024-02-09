Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовали на сайте Кремля

Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовали на сайте Кремля. Видеозапись появилась на сайте 9 февраля.

В интервью президент России Владимир Путин рассказал Такеру Карлсону о взаимоотношениях с Украиной и возникновении Российского государства. Он заявил, что в 2014 году Россия была вынуждена взять Крым под свою защиту, так как полуостров был под угрозой.

Также российский лидер рассказал о целях СВО и признал, что Россия пока их не достигла. Он отметил, что именно Украина начала войну, а цель России — прекратить ее.