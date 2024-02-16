Генерал ВСУ Тарнавский: армия Украины готовит под Авдеевкой новые позиции

Отмечается, что ситуация в городе приобрела критический характер.

Украинские войска под Авдеевкой, расположенной в окрестностях Донецка, готовят новые позиции «с учетом всех возможных сценариев», заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, пишет РИА Новости.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ, город может перейти под контроль российских войск.