Рязанские активисты объединились в экологический совет для борьбы с непарным шелкопрядом

Об этом они рассказали редакции РЗН. инфо. Рязанцы создали экосовет в мае 2023 года, в организации около 200 человек. Это волонтеры, ученые, жители пострадавших от непарного шелкопряда районов.

Рязанские активисты объединились в экологический совет, чтобы бороться с нашествием непарного шелкопряда. Об этом они рассказали редакции РЗН. инфо.

Рязанцы создали экосовет в мае 2023 года, в организации около 200 человек. Это волонтеры, ученые, жители пострадавших от непарного шелкопряда районов Рязанской области.

Экологический совет разработал программу по борьбе с непарным шелкопрядом и пытается донести чиновникам свое видение того, как бороться с насекомыми. В планах сделать полную интерактивную карту очагов поражения «съеденного» леса.

Корреспондент РЗН. инфо поговорил с одной из создательниц экологического совета и редактором сайта экоактивистов Натальей Стариковой о методах борьбы с шелкопрядом.

Как утверждает Наталья Старикова, реальная площадь поражения леса в Рязанской области еще осенью 2022 года составила около миллиона гектаров. Чиновники же утверждали, что пострадало 10 440 гектаров.

Экологический совет нашел способ борьбы с вредителями — естественный: создать лабораторию по выращиванию мошек, которые едят яйца шелкопряда, так называемые Ooencyrtus kuvanae. Яйцееды уничтожают до 70-80% кладок. После появления гусениц леса необходимо обработать веществом «Вирин-НШ».

Рязанцы написали в Рослесхоз и спросили, верны ли их выводы. Там подтвердили, что лаборатория может решить проблему. Для ее создания необходимо около шести миллионов рублей.

Как считают активисты, деньги у регионального минприроды есть. Так, в прошлом году по госпрограмме министерство получило на борьбу с шелкопрядом порядка восьми миллионов. Насколько успешной была эта борьба, видели жители Клепиковского и Касимовского районов летом 2023 года. Экосовет написал письмо на имя регионального министра Александра Новикова. В нем они в частности просят создать лабораторию. С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, летом 2023 года рязанцы рассказывали о нашествии непарного шелкопряда. А экологи выражали обеспокоенность из-за бездействия профильных ведомств при нашествии насекомых.

Справка: «Вирин-НШ» — препарат против гусениц непарного шелкопряда, представляющий собой концентрированную суспензию из полиэдров вируса (белковых образований с вирусными частицами). Вирус способен передаваться от родительского поколения паразита к дочернему. В открытых источниках указано, что с помощью препарата эффективно обработано 485 тыс. га. леса в России.