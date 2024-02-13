В Рязани отменили тендер на завершение реставрации Успенского собора

В документах указано, что заказчик решил отменить определение поставщика.

В Рязани отменили тендер на завершение реставрации Успенского собора почти за два миллиарда рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок в понедельник, 12 февраля.

В документах указано, что заказчик решил отменить определение поставщика.

Ранее на завершение реставрации Успенского собора выделяли один миллиард 998 миллионов 785 тысяч 510 рублей.