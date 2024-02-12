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В Финляндии хотят ограничить перемещение беженцев вблизи границы
МВД Финляндии разработало законопроект, ограничивающий перемещение лиц, запрашивающих убежище, вблизи границы.

МВД Финляндии разработало законопроект, ограничивающий перемещение лиц, запрашивающих убежище, вблизи границы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство.

Граждане иностранных государств, которые хотят попасть в страну, должны оставаться на границе или вблизи нее, пока правоохранители обрабатывают заявления. Люди должны оставаться на территории закрепленного за ним центра приема беженцев.

Ранее сообщалось, что Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 14 апреля.