Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 14 апреля

Подать заявление о предоставлении международной защиты на пунктах пропуска также будет невозможно.

Власти Финляндии сообщили о том, что они продляют закрытие пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией до 14 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Отмечается, что подать заявление о предоставлении международной защиты на пунктах пропуска также будет невозможно.

«Мы не видим никаких признаков того, что Россия меняет свое поведение. Напротив, полученная нами информация подтверждает нашу оценку того, что Россия продолжает гибридную операцию. У нас есть основания полагать, что такая ситуация сохранится еще какое-то время. Есть сотни, если не тысячи мигрантов, которые сейчас находятся недалеко от границы на российской стороне и ждут возможности перебраться в Финляндию», — заявила министр внутренних дел республики Мари Рантанен.

Финские власти с ноября 2023 года стали сообщать о прибытии со стороны России «граждан третьих стран», запрашивающих убежище в Евросоюзе. Миграционная служба Финляндии сообщила, что осенью прибыло более 1,3 тысячи человек. Правительство республики решило с 30 ноября закрыть все пропускные пункты на границе с РФ.