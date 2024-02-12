РЗН. Инфо публикует фотографии места гибели 19-летнего Ивана Брысина

Коллектор, рядом с которым обнаружили тело активиста, находится буквально у забора Автотранспортного техникума на улице Чапаева.

Редакция РЗН. Инфо публикует фотографии места гибели 19-летнего Ивана Брысина. Коллектор, рядом с которым обнаружили тело активиста, находится буквально у забора Автотранспортного техникума на улице Чапаева.

Место гибели Ивана Брысина глухое, однако на снегу есть тропинки, и даже спуск к коллектору. Руководитель регионального молодежного отделения КПРФ Евгений Морозов, который последний видел студента живым, рассказал редакции РЗН. Инфо о том, что предлагал Брысину вызвать такси, чтобы доехать до дома, но Иван пошел пешком.

Зачем активисту было сокращать путь через глухой коллектор и сворачивать с освещенных тротуаров — остается неизвестным.