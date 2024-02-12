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Председатель союза архитекторов обвинил жителей в плохой уборке снега в Рязани
При этом он отметил, что убирать выпавшие осадки — обязанность города.

Председатель Рязанской организации союза архитекторов Вячеслав Макаров обвинил жителей в плохой уборке снега в городе. Об этом он заявил в интервью ГТРК «Ока».

Ведущая спросила, кто виноват в том, что дороги сужаются из-за снега. Вячеслав Макаров ответил, что убирать выпавшие осадки — обязанность города. Однако призвал водителей не оставаться в стороне.

«Недавно мне знакомая пожаловалась. Надо же, говорит, нас попросили убрать из двора машины, чтобы вывести за день снег. Только три человека из трех десятков убрали машины. Поэтому когда говорят, а почему у нас не убирают снег… Это проблема граждан не в меньшей степени, я пример привел, чем проблема администрации и ее коммунальных служб», — заключил Макаров.

Ранее председатель союза архитекторов рассказал, как решить проблему пробок в Рязани.