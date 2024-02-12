Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
-1°
Втр, 13
-1°
Срд, 14
-11°
ЦБ USD 91.08 0.19 13/02
ЦБ EUR 98.15 0.21 13/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
7 369
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
8 393
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
14 546
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
14 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Председатель союза архитекторов рассказал как решить проблему пробок в Рязани
Необходима аналитика пешеходных связей городских пространств, оптимизация дорожной сети и другое.

Председатель Рязанского регионального отделения союза архитекторов Вячеслав Макаров предложил решение проблемы пробок в городе. Об этом он рассказал в студии ГТРК «Ока».

По его словам, для того, чтобы уменьшить число заторов, нужно стимулировать людей пересаживаться на общественный транспорт — необходимы новые машины большой вместимости, а также развитая маршрутная сеть, чтобы горожанам не приходилось, например, довозить детей до школы на личной машине.

Также необходима аналитика пешеходных связей городских пространств и оптимизация городской дорожной сети, чтобы транспорт не собирался в одном месте.

«Нужно увеличивать плотность улично-дорожной сети, чтобы на Первомайском проспекте не собирался весь транспорт. Например, площадь Победы невозможно объехать, нужно ехать на Весеннюю, хотя у нас улица Вокзальная с Высоковольтной, хоть и с небольшим сносом старых домов, может соединиться дорогой. Тогда мы бы смогли, как минимум, площадь Победы на этом участке разгрузить», — сказал Макаров.

Есть и сопутствующие проблемы, приводящие к пробкам. Это сужение проезжей части за счет снега, а также отсутствие анализа транспортной сети при возведении жилых комплексов.