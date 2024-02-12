Председатель союза архитекторов рассказал как решить проблему пробок в Рязани

Необходима аналитика пешеходных связей городских пространств, оптимизация дорожной сети и другое.

Председатель Рязанского регионального отделения союза архитекторов Вячеслав Макаров предложил решение проблемы пробок в городе. Об этом он рассказал в студии ГТРК «Ока» .

По его словам, для того, чтобы уменьшить число заторов, нужно стимулировать людей пересаживаться на общественный транспорт — необходимы новые машины большой вместимости, а также развитая маршрутная сеть, чтобы горожанам не приходилось, например, довозить детей до школы на личной машине.

Также необходима аналитика пешеходных связей городских пространств и оптимизация городской дорожной сети, чтобы транспорт не собирался в одном месте.

«Нужно увеличивать плотность улично-дорожной сети, чтобы на Первомайском проспекте не собирался весь транспорт. Например, площадь Победы невозможно объехать, нужно ехать на Весеннюю, хотя у нас улица Вокзальная с Высоковольтной, хоть и с небольшим сносом старых домов, может соединиться дорогой. Тогда мы бы смогли, как минимум, площадь Победы на этом участке разгрузить», — сказал Макаров.

Есть и сопутствующие проблемы, приводящие к пробкам. Это сужение проезжей части за счет снега, а также отсутствие анализа транспортной сети при возведении жилых комплексов.