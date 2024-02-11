Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ
Владимир Зеленский назначил Александра Павлюка командующим сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского.
Бывший первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк назначен командующим сухопутными войсками ВСУ, следует из указа, обнародованного на сайте офиса Владимира Зеленского.
«Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра командующим сухопутными войсками вооруженных сил Украины», — говорится в тексте документа.
Ранее указанную должность занимал недавно назначенный главнокомандующим украинскими войсками Александр Сырский.