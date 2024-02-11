Рязанские поисковики рассказали подробности поисков погибшего Ивана Брысина
В поиске участвовали более 100 человек.
Рязанские поисковики рассказали подробности поисков погибшего Ивана Брысина. Пост опубликовала группа ПСО «ЛизаАлерт».
Как написали в посте, в поиске приняли участие более 100 человек.
Отмечается, что в главном корпусе РГУ выделили помещение для организации штаба.
«Искали два поисковых отряда. Пройдено 216 километров. Распространено более 300 ориентировок. Сделано более 1000 репостов», — говорится в сообщении.
Ранее одногруппники рассказали о погибшем Иване Брысине. Все новости сюжета можно прочитать здесь.
Фото: ПСО «ЛизаАлерт»