Одногруппники рассказали о погибшем 19-летнем Иване Брысине

Одногруппники и друзья рассказали РЗН. Инфо о погибшем 19-летнем Иване Брысине. В вузе он был активистом.

Одногруппники и друзья рассказали РЗН. Инфо о погибшем 19-летнем Иване Брысине.

Его знали многие студенты и преподаватели РГУ имени Есенина. В вузе он был активистом.

Как рассказала одна из его подруг, Иван Брысин за несколько дней до пропажи вел себя, как обычно — веселился и шутил. Поздно из дома выйти мог для того, чтобы прогуляться на свежем воздухе или навестить друзей.

Друзья и коллеги отзывались об Иване, как о замечательном отзывчивом человеке.

«Для меня Ваня запомнится как учитель, наставник, настоящий и неподкупный лидер. Под командованием этого человека, бесспорно, могли бы произойти в будущем огромные реформы на благо общества, студенчества», — рассказала его знакомая.

«Ваня всегда отличался активной гражданской позицией и выраженным чувством справедливости. Он был хорошим другом, который никогда не оставлял в беде», — рассказал одногруппник погибшего.

Напомним, 10 февраля стало известно, что активист не выходил на связь с близкими с 9 февраля. 11 февраля его тело нашли рязанские поисковики-добровольцы. Как рассказали в следственном комитете, на теле не нашли признаков насильственной смерти.

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Фото: личная страница Ивана Брысина